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В Томске впервые пройдет читка комедийной пьесы «Выбор режиссера»

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В понедельник, 27 января, в гастробаре The Burgerlab пройдет читка новой пьесы театрального критика и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой. Пьеса «Выбор режиссера» — это комедия, где сцены из жизни современного театра соседствуют с зарисовками из эпохи драматурга Александра Островского.

«Режиссер не знает, какую пьесу поставить, и решает, что ему подскажет сам Островский», — рассказывает о пьесе Мария.

По ее словам, те сцены пьесы, где участвует Александр Островский, не просто вымышлены — комедия создавалась в творческой резиденции «Щелыково», где находится музей-заповедник драматурга. Там было имение Александра Николаевича, куда он любил уехать весной и жить до поздней осени. В тех краях, где местная природа располагала к неспешности и творчеству, драматург написал много пьес.

Участники резиденции жили в доме отдыха в Щелыкове, ходили по музеям и лекциям, узнавали больше о жизни классика, гуляли его тропами и занимались своими творческими проектами.

Текст представят известные актеры томских театров Роман Колбин, Марина Фадеева, заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Данила Дейкун, Ольга Никитина, Екатерина Мельдер, Наталья Гитлиц.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу ул. Розы Люксембург, 16. Стоимость билетов 700-800 рублей. Подробности можно узнать, написав в WhatsApp по номеру: +7-905-991-0583.

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