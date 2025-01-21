За год более чем на треть подорожал «квадрат» в малогабаритках томских новостроек

21 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В прошлом году в Томске квадратный метр малогабаритных квартир в новостройках подорожал на 31,4% — до 172,7 тыс. рублей.

Как сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на данные портала «Мир квартир», в целом первичное жилье в региональном центре подорожало на 14,2%, до 150,4 тыс. рублей. Так, в прошлом году стоимость квадратного метра в новостройке площадью до 32 кв. метра выросла в 66 городах из исследованных 70, удешевление зафиксировано в четырех локациях.

Лидерами по приросту показателя стали Новокузнецк (+64%), Омск (+63,4%), Грозный (+62,8%), Астрахань (+50,8%) и Оренбург (+48,9%).

Уточняется, что на рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета еще нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. метров.

— Так что в наступившем году средняя площадь квартир определенно вырастет. Тем не менее, пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%. Такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего — в условиях отсутствия дешевой ипотеки это очень важно для всех участников рынка, — рассказал директор портала Павел Луценко.

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