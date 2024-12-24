Томске на треть увеличат зарплату водителей троллейбусов и трамваев
24 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания
В следующем году в Томске вырастет зарплата водителей Трамвайно-троллейбусного управления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, по итогам работы балансовой комиссии, которая прошла в администрации города, среднюю заработную плату водителей электротранспорта решено увеличить на 30%, остальных работников — на 8%.
— Этот вопрос звучал в ходе обсуждения проекта бюджета в рамках согласительной комиссии. Как и обещал, мы провели балансовую комиссию. Вопрос решен, повышение оплаты труда коснется всех работников ТТУ, — рассказал мэр Томска Дмитрий Махиня.
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