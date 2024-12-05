В Томске завершен первый этап капремонта поликлиники №1

Подрядчик закончил первый этап капремонта здания томской поликлиники №1, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Строители обновили фасад, крышу, фундамент и систему отопления. Сейчас идет второй этап ремонта, в рамках которого планируется обновление электроснабжения и вентиляции, а также продолжается внутренняя отделка.

Предполагается, что ремонт будет завершен до осени 2025 года.

Напомним, детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых по адресу пр. Ленина, 51 была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стоимостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томский архитектор П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но революция 1917 года не дала завершить отделочные работы. Здание является памятником архитектуры.

Во время ремонта здания в феврале 2024 года после снятия со стен штукатурки были найдены надписи начала ХХ века.

Фото: пресс-служба администрации Томской области

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