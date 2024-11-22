Район в Томской области уличили в незаконной передаче 3 тыс. га лесного фонда

22 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Томской области в ходе проверки выявила факт неправомерного использования земель государственного лесного фонда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

-- Установлено, что два смежных земельных участка общей площадью свыше 3 тыс. га на территории Шегарского района образованы муниципалитетом и поставлены на учет с нарушениями требований законодательства, поскольку сформированы на землях лесного фонда и пересекают границы находящихся в федеральной собственности водных объектов, — говорится в сообщении.

В последующем эти земли передали во временное пользование индивидуальному предпринимателю для сельскохозяйственной деятельности.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным образование земельных участков и признать отсутствие права муниципальной собственности на них. Суд иск удовлетворил.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что во временном пользовании у предпринимателя частично оказались река Обь, реки Аверичева и Баклавинка, озеро Султуган, курья Долгая, а также еще несколько водных объектов без названия.

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