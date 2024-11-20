В Томске пройдет демоверсия Тотального диктанта и встреча с Мариной Москвиной

20 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: команда Тотального диктанта в Томске

На этой неделе в Томск приедет автор текста Тотального диктанта — 2025 Марина Москвина. Томичи смогут встретиться с ней, а также написать демодиктант, сообщают организаторы.

Мероприятия стартуют в четверг, 21 ноября, с поэтической импровизации по текстам Тотального диктанта. Встреча пройдет в Доме искусств (ул. Шишкова, 10) в 18:00.

В субботу, 23 ноября, в арт-пространстве Zalisha (пр. Ленина, 50) состоятся сразу два мероприятия. В 13:00 стартует лекция «Язык не портится», в рамках которой преподаватели русского языка Ринат Бакеев и Наталья Будько разберутся с популярными стереотипами.

Позже, в 15:00, пройдет демодиктант. Марина Москвина прочтет отрывок из своей книги «Гуд бай, Арктика!..». Последующий разбор ошибок с участниками проведет председатель городской экспертной комиссии проекта, кандидат филологических наук Софья Суханова.

Творческая встреча с Мариной Москвиной пройдет в воскресенье, 24 ноября, в Пушкинской библиотеке (ул. К. Маркса, 14). Писательница расскажет участникам о своих книгах, опыте путешествий в Арктику, Японию, Индию и Непал, о работе на радио и телевидении. Томичи смогут задать Марине Москвиной свои вопросы, а также получить автограф. Встреча стартует в 14.00.

Вход на все указанные мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

Напоминм, сезон Тотального диктанта начался осенью с объявления нового автора. На этот раз текст для акции написала писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

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