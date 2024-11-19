18+
18+
РЕКЛАМА

Картины в «Тайной комнате». В Томске открылось новое арт-пространство

Город, Культура в Томске, События, Томские новости, томск творческое пространства купить подарок украшения новости интересное декор открытки Картины в «Тайной комнате». В Томске открылось новое арт-пространство

В минувшую пятницу, 15 ноября, в «Гостином дворе» Томска открылось новое творческое пространство «Тайная комната». Авторы проекта — Валерия и Оксана Старцевы — планируют поддерживать локальных художников и мастеров. Здесь они смогут реализовать свои изделия без отчислений процента с продаж.

Форматов участия несколько: аренда торгового места и проведение мастер-классов и обучений. Посетители найдут здесь различный декор для дома, текстиль, открытки, украшения, мебель и др.

По словам организаторов, в декабре планируется запуск большой новогодней ярмарки.

Валерия Старцева, соавтор проекта
Фото: Савелий Петрушев

Оксана Старцева, соавтор проекта
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Электрический орган из томского костела перевезли на новое место

25 октября 2024
Томские новости

Томича оштрафуют за рекламу на автомобиле

21 октября 2024
Томские новости

В Томске после ремонта открылось терапевтическое отделение третьей горбольницы

12 ноября 2024
Томские новости

Двое пострадавших в инциденте с вертолетом в Томской области находятся в тяжелом состоянии

11 ноября 2024
Томские новости

В Томске покажут ранее не публиковавшиеся фильмы проекта «Мой ГУЛАГ»

6 ноября 2024
Томские новости

В Томске пальцы рабочего застряли в шлифовальной машинке

23 октября 2024
Томские новости

Рыцари ножа и мусата. Обвальщики «Сибагро» показали свою рабочую форму на форуме по промтуризму

21 октября 2024
Томские новости

Женщина пострадала в тройном ДТП в Томске

18 ноября 2024
Томские новости

Томские студенты разрабатывают ролевую игру про Кощея Бессмертного

11 ноября 2024