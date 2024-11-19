Картины в «Тайной комнате». В Томске открылось новое арт-пространство

19 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую пятницу, 15 ноября, в «Гостином дворе» Томска открылось новое творческое пространство «Тайная комната». Авторы проекта — Валерия и Оксана Старцевы — планируют поддерживать локальных художников и мастеров. Здесь они смогут реализовать свои изделия без отчислений процента с продаж.

Форматов участия несколько: аренда торгового места и проведение мастер-классов и обучений. Посетители найдут здесь различный декор для дома, текстиль, открытки, украшения, мебель и др.

По словам организаторов, в декабре планируется запуск большой новогодней ярмарки.

Валерия Старцева, соавтор проекта Фото: Савелий Петрушев

Оксана Старцева, соавтор проекта Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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