Премьера инклюзивного спектакля прошла в Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока»

8 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Спектакль «А ты иди и не бойся» – стал уникальной для томского театрального сообщества постановкой, объединившей молодых людей с особенностями развития и волонтеров. Из 12 артистов 10 – это участники инклюзивной театральной студии, которая была создана в 2021 году по инициативе Марии Майер и Натальи Григорьевой, родителей подростков с ментальными особенностями. За это время студия поставила три музыкальных спектакля.

Очередная премьера стала возможна по инициативе ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов» при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», которую в Томске реализует «Газпромнефть-Восток». Актеры с особенностями здоровья показали семейный спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова «А ты иди и не бойся!», рассказывающий о силе дружбы и добре.

Главная цель авторов проекта «Театр равных» – вдохновить и мотивировать особенную молодежь на преодоление внутренних барьеров и страхов. Показать зрителям, что люди с особенностями развития способны создавать спектакли, которые могут составлять культурную ценность города. Постановку спектакля сопровождала команда специалистов: режиссер, хореограф, психолог. Было проведено 48 репетиций, несколько мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии.

На премьере спектакля присутствовали мэр Томска Дмитрий Махиня, а также заместитель мэра по социальным вопросам Константин Чубенко. Они приветствовали артистов и пожелали им дальнейших успехов в творчестве.

За вклад в развитие культурных проектов, направленных на интеграцию и социализацию людей с особенностями развития, «Газпромнефть-Востоку» вручено благодарственное письмо за подписью Михаила Киселева, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике.

– Тот факт, что в зале нет ни одного свободного места, говорит о многом: у вас есть свой зритель, вы востребованы, а значит впереди большая творческая жизнь. Слова из названия спектакля «А ты иди и не бойся!», наверное, стоит вспоминать не только ребятишкам, но и взрослым в различных жизненных ситуациях! Желаю всем участникам творческого процесса развития, идти и не останавливаться!, — отметила заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по организационным вопросам Наталья Мельникова.

– Этот спектакль – это не просто искусство, это смелое высказывание о жизненных испытаниях, силе духа и о том, как важно принимать и поддерживать друг друга. Я горжусь тем, что в нашем городе есть такие инициативы, которые открывают новые горизонты и стирают границы между людьми, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

– Самое важное в проекте «Театр равных» – это реализованный потенциал каждого, кто выходил на сцену. Ребята хотели создать яркую, интересную постановку, которая объединила бы людей с разными возможностями, и у них это получилось. Я не замечал в артистах каких-то ограничений, я видел абсолютное погружение в тему, искренность и отзывчивость. Этот спектакль подарил веру в себя и участникам, и зрителям! — отметил артист Томского областного театра драмы, режиссер-постановщик Артем Киселев.

– Наш грантовый проект «Театр равных» перерос в инклюзивное театральное объединение и для нас это большой успех и достижение. В результате мы создали театральный коллектив из 15 человек. Для каждого из них это не просто любимое дело, но и свой круг общения с такими же увлеченными людьми, и развитие через творчество, — сказала руководитель ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов» Елена Гончарова.

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