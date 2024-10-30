Пожарные спасли шестерых человек и троих котов из горящих домов в Томске

30 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 30 октября, в Томске загорелись два соседних двухэтажных деревянных дома, которые были частично расселены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул. Б. Подгорной поступило в 5.04. Во время его тушения пожарные спасли из обоих домов шестерых человек и трех кошек.

Также в результате пожара пострадали пять человек: три женщины 38, 64 и 57-лет и двое мужчин 43 и 46-лет. Еще один мужчина погиб — его личность устанавливается.

Первый дом тушили 12 человек и четыре единицы техники. Здесь огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В тушении второго дома задействованы 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Площадь пожара здесь составила 45 квадратных метров.



Причины возгораний устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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