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Томичей предупреждают о перекрытии участка ул. Континентальная

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В Томске с воскресенья, 3 ноября, перекроют движение по ул. Континентальной на участке от Коларовского тракта до ул. Континентнальная, 8в.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать до 30 ноября. В это время специалисты АО «Автодорстрой» проведут устройство металлической гофрированной водопропускной трубы в рамках строительства Малого транспортного кольца.

Объехать перекрытую улицу можно будет через Зональную станцию. На время проведения работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении движения при планировании маршрута, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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