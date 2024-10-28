Томские ученые создали нанокомпозиты, которые помогут в лечение атеросклероза

Ученые Томского политеха вместе с коллегами синтезировали модифицированные нанокомпозиты для лечения атеросклероза.

Как сообщает пресс-служба вуза, методы лечения заболевания, такие как аортокоронарное шунтирование и стентирование коронарных артерий не останавливает рост атеросклеротических бляшек, что приводит к повторному сужению просвета артерии и риску возникновения тромбоза в месте установки. Это объясняется тем, что установка коронарного стента не устраняет ни саму атеросклеротическую бляшку, ни причину ее появления и роста. Ученые томского политеха создали прототип коронарного стента нового поколения с покрытием, содержащим наночастицы, разрушающие атеросклеротические бляшки.

— Нанокомпозиты, которые мы взяли за основу, состоят из железа, покрытого слоем углерода. Их синтезируют наши коллеги из Екатеринбурга. Задача химиков Томского политеха состояла в том, чтобы углеродный слой покрыть еще одним слоем, состоящим из набора органических молекул, которые будут взаимодействовать с атеросклеротической бляшкой. Мы получали разные оболочки, чтобы выделить ту, которая наиболее эффективно разрушает холестерин, — рассказывает профессор научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Виктор Филимонов.

Полученные материалы передавались в НИИ кардиологии Томского НИМЦ. На материале лабораторных животных исследовали влияние модифицированных нанокомпозитов на большой сальник, который представляет собой тонкую жировую ткань, обволакивающую внутренние органы животных. В исследовании участвовали 35 взрослых, половозрелых крыс-самцов примерно одного возраста и веса. Крыс разделили на три группы. Первой группе хирургическим путем имплантировали в область большого сальника модифицированные нанокомпозиты в виде порошка. Второй — имплантировали химически немодифицированные нанокомпозиты. Третьей — провели полостную операцию без введения нанокомпозитов.

Исследования показали, что агломераты химически модифицированных нанокомпозитов в тканях большого сальника вызывают морфологические изменения его структуры, в отличие от немодифицированных наночастиц. Представленные изменения не сопровождаются прямым повреждением и острым воспалением в жировой ткани большого сальника, что может быть использовано в дальнейшем для прикладного использования, например, для изготовления нового поколения сосудистых стентов.

В пресс-службе уточняют, что результаты испытаний на крысах являются научным обоснованием для изготовления экспериментальных образцов коронарных стентов нового поколения и дальнейших исследований.

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