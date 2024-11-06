«Томскнефть» обеспечила оборудованием региональные филиалы политехнического техникума
«Томскнефть» поддержала филиалы «Томского политехнического техникума» (ТПТ). Технологическую базу образовательного учреждения пополнили более 20 единиц различного оборудования, необходимого для эффективного обучения.
Для электромонтажной мастерской филиала ТПТ в Парабельском районе нефтяники приобрели четыре специальных верстака, два стеллажа и четыре тележки, предназначенные для хранения и оперативного перемещения инструмента. Дополнительное оснащение поможет студентам не только отточить профессиональные навыки, но и успешно пройти демонстрационный этап итоговой аттестации.
В ТПТ Александровского района благодаря «Томскнефти» появился инвентарь для электрогазосварщиков: десять новых современных масок и четыре сварочных полуавтомата-инвертора. Новое оборудование будет использоваться как во время обучения — для применения полученных знаний на практике, так и для сдачи экзаменов.
Кроме того, предприятие системно сотрудничает с учебными заведениями, предоставляя студентам возможность проходить практику на производственных объектах.
— «Томскнефть» является постоянным партнером «Томского политехнического техникума». Мы заинтересованы, чтобы его выпускники не только получали качественные теоретические знания, но и уверенно владели практическими навыками. Для того чтобы студенты могли наработать все необходимые профессиональные компетенции, отточить мастерство, осваивая современное оборудование, предприятие оказывает поддержку в расширении материальной базы техникума, — рассказали в Компании.
«Томскнефть» ВНК — нефте- и газодобывающее предприятие, работающее на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Один из крупнейших налогоплательщиков региона и ключевой партнёр местных промышленных предприятий. Акционерами общества на паритетных началах являются «Газпром нефть» и «ННК».
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