«Томскнефть» обеспечила оборудованием региональные филиалы политехнического техникума

6 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» поддержала филиалы «Томского политехнического техникума» (ТПТ). Технологическую базу образовательного учреждения пополнили более 20 единиц различного оборудования, необходимого для эффективного обучения.

Для электромонтажной мастерской филиала ТПТ в Парабельском районе нефтяники приобрели четыре специальных верстака, два стеллажа и четыре тележки, предназначенные для хранения и оперативного перемещения инструмента. Дополнительное оснащение поможет студентам не только отточить профессиональные навыки, но и успешно пройти демонстрационный этап итоговой аттестации.

В ТПТ Александровского района благодаря «Томскнефти» появился инвентарь для электрогазосварщиков: десять новых современных масок и четыре сварочных полуавтомата-инвертора. Новое оборудование будет использоваться как во время обучения — для применения полученных знаний на практике, так и для сдачи экзаменов.

Кроме того, предприятие системно сотрудничает с учебными заведениями, предоставляя студентам возможность проходить практику на производственных объектах.

— «Томскнефть» является постоянным партнером «Томского политехнического техникума». Мы заинтересованы, чтобы его выпускники не только получали качественные теоретические знания, но и уверенно владели практическими навыками. Для того чтобы студенты могли наработать все необходимые профессиональные компетенции, отточить мастерство, осваивая современное оборудование, предприятие оказывает поддержку в расширении материальной базы техникума, — рассказали в Компании.

«Томскнефть» ВНК — нефте- и газодобывающее предприятие, работающее на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Один из крупнейших налогоплательщиков региона и ключевой партнёр местных промышленных предприятий. Акционерами общества на паритетных началах являются «Газпром нефть» и «ННК».

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