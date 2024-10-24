Введение новой транспортной схемы в Томске переносится на год

24 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В Томске на год перенесли сроки внедрения новой маршрутной сети. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предполагалось, что новая схема движения должна была вступить в силу с 1 января 2025 года. Однако после районных обсуждений власти пришли к заключению, что маршрутная сеть должна быть доработана с учётом пожеланий горожан.

— Абсолютно справедливы замечания депутатов и горожан, что нужно провести качественное исследование пассажиропотока. И только на основании экспертного заключения доводить до ума схему, дорабатывать. Обновлённый вариант поручил также обсудить с томичами, — сказал Дмитрий Махиня.

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