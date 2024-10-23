Бенефициара томского завода оштрафовали на миллион рублей за сокрытие налогов

23 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кировский районный суд Томска признал учредителя и фактического руководителя ООО «Томский завод светотехники» и ООО «Руслед» (производило лампы на базе Томского электролампового завода, входило в ГК LEADlight) Владислава Голубева виновным в сокрытии налогов и приговорил его к штрафу к размере 1 млн рублей.

По данным объединенной пресс-службы судейского сообщества Томской области, суд установил, что учредитель компаний, имея реальную возможность погасить недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, рассчитывался с контрагентами-кредиторами минуя инкассированные расчетные счета предприятий.

«Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства ООО „Томский завод светотехники“ и ООО „Руслед“, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 24,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Предпринимателю инкриминировали ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном и особо крупном размерах), в суде он признал свою вину.

Как сообщалось, бенефициару группы LEADLight Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он был объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия.

В апреле 2024 года стало известно о задержании Голубева в Азербайджане и экстрадиции его в Россию.

ГК LEADlight — преемник Томского электролампового завода. Завод ранее располагался в центре Томска, занимая целый квартал. Общая мощность 14 производственных линий составляла более 6 млн ламп в месяц. Группа производила лампы накаливания, светодиодные лампы, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели. В последнее десятилетие юридическая структура предприятия несколько раз претерпевала изменения. В ходе этих действий часть юрлиц банкротилась, некоторые площади продавались на торгах. К настоящему моменту продано практически все: в основных цехах работают заведения общепита, часть зданий пустует.

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