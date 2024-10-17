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Томская область стала лидером по доле выдач ИТ-ипотеки

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В сентябре в Томской области была зафиксирована наибольшая доля ИТ-ипотеки, сообщает региональный союз строителей со ссылкой на аналитический центр «Домклик».

Так, в регионе этот показатель составил 9,8% от общего числа всех новых выдач. На втором и третьих местах Ярославская и Новосибирская области с 6% и 5,3% соответственно.

Специалисты отмечают, что несмотря на исключение возможности купить жилье в столичных регионах и ужесточение требований к компаниям, доля ИТ-ипотеки в сентябре составила 1,7%, что сопоставимо с уровнем прошлого года, когда этот показатель составлял 1,6%.

Доля семейной ипотеки по стране почти не изменилась и составила 39% от общего количества выдач. При этом большая часть сделок (70,2%) осуществляется на первичном рынке, а доля выдач в сегменте ИЖС выросла до 7,4% против 2,3% в июле.

«В Сбербанке выдача ипотечных кредитов по семейной ипотеке была приостановлена 18 сентября, однако итоговое количество сделок за месяц составило 19,5 тыс, что сопоставимо с показателями всего августа (отставание — всего 5,4%)… Аналитики „Домклик“ полагают, что сложившаяся неопределенность по поводу нехватки лимитов по программе может стать ключевым драйвером спроса в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

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