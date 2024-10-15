S7 с 14 ноября сокращает количество рейсов из Москвы в Томск

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания S7 с 14 ноября сократит количество рейсов из Москвы в Томск и обратно с 7 до 5-6, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные авиакомпании.

В настоящее время S7 совершает полеты по этому маршруту ежедневно. С 14 ноября по 25 декабря будут прекращены полеты по понедельникам и средам. Затем авиакомпания выполнит рейс в среду 26 декабря, но вновь отменит в среду, 1 января. С января запланированы полеты 6 раз в неделю, кроме понедельника.

Кроме того, в зимнем расписании аэропорта не заявлены рейсы Smartavia (сейчас выполняются трижды в неделю).

При этом сохраняются рейсы «Аэрофлота» в количестве 9-10 штук (по одному каждый день утром, вечерние в пятницу и субботу, а также по вечерам суббот в ноябре).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».