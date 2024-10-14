Томичей приглашают прогуляться по старому городу

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2024 // Фото: lib.tsu.ru

В субботу, 19 октября, в выставочном зале Научной библиотеки Томского государственного университета состоится торжественное открытие выставки «Прошлое Томска: места притяжения». Экспозиция, посвященная 420-летию города и 200-летию со дня рождения первого профессионального томского художника Павла Кошарова, будет состоять из фотографий, художественных зарисовок, рукописей, книг и различных изданий.

Как сообщают организаторы, посетители смогут «прогуляться» по старым улицам города — Садовой и Почтамтской, Миллионной и Магистратской, «побывать» на площадях Соборной и Базарной, рассмотреть домики, которые сохранились до наших времен, в предметах изобразительного искусства. В экспозицию вошли живописные и графические работы Павла Кошарова, литографии художников Михаила Колосова и Юлиуша Флека, а также фотографии конца XIX — начала XX веков.

На выставке будут представлены различные официальные документы губернских и городских властей, официальные и частные периодические издания, научная и справочная литература, путеводители, отчетные документы местных обществ, художественные произведения местных и столичных авторов. Посетители выставки смогут увидеть предметы из личной библиотеки педагога и сибирского краеведа Гавриила Тюменцева, а также архива известного путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Выставка будет работать до 31 января 2025 года. Её торжественное состоится 19 октября в выставочном зале Научной библиотеки ТГУ по пр. Ленина, 34а (второй этаж). Вход по регистрации.

Начало в 12:00.

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