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Двое пострадали при столкновении маршрутки и трех иномарок в Томске

Накануне, 13 октября, в Томске произошло ДТП с участием автомобилей «Хендай Солярис», «Тойота», «Лифан» и маршрутного «ПАЗа».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 21.10 на пересечении улиц Артема и Елизаровых. В момент ДТП в автобусе находились шесть пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Между тем, двое участников происшествия с травмами доставлены в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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