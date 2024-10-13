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Томичей приглашают на благотворительную книжную распродажу в «Дом искусств»

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В последние выходные этого месяца, 26 и 27 октября, на базе томского «Дома искусств» пройдет книжная гаражная распродажа в поддержку бездомных животных.

Как сообщают организаторы, посетители смогут приобрести книги любых жанров и журналы, а также разного рода канцелярию — от блокнотов и тетрадей до степлеров и настольных игр. Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных томской зоозащитной организации «Содружество».

Все желающие помочь животным также могут пополнить товарный фонд ярмарки, сдав ненужные, но хорошо сохранившиеся книги или канцелярские принадлежности в офис №20 в бизнес-центре «Лидер» на пр. Ленина, 166. С графиком приема можно ознакомиться здесь.

Сама распродажа будет проходить в течение двух дней в «Доме искусств» по ул. Шишкова, 10.

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