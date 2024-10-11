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Томские полицейские задержали вора, оставившего ботинок на месте преступления

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В Томской области полицейские задержали молодого человека, потерявшего ботинок во время совершении кражи в селе Зырянское.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ночью злоумышленник тайком проник на территорию домовладения, залез в хозяйственные постройки и сложил в мешок разные находившиеся там электроинструменты. Прежде чем сбежать молодой человек решил поживиться чем-нибудь в доме — в его окнах как раз не было света, а дверь оказалась не заперта.

Оставив украденного у крыльца вор прокрался в жилище, забрал попавшийся на глаза телефон и попытался снять со стены телевизор, но не рассчитал силы и уронил его. Поднявшийся шум разбудил спящего в соседней комнате мужчину, который попытался задержать вора, но тот выскочил на улицу через окно и скрылся, оставив на месте преступления ботинок. За мешком с электроинструментами молодой человек также возвращаться не стал.

Позже полицейские выяснили, что вор продал похищенный мобильник в Томске. Сыщики нашли и изъяли украденный телефон, а следователи ОМВД России по Зырянскому району возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»). На время расследования фигурант заключён под стражу.

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