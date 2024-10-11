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Томичам расскажут дореволюционные истории жителей «Профессорской квартиры»

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Томичей приглашают послушать истории про людей, которые жили в доме на ул. Кузнецова, 30 до революции и Гражданской войны. Лекцию прочтут в располагающемся в этом здании музее «Профессорская квартира».

Как уточняют организаторы, слушателям расскажут, кто и зачем построил дом, что за именитые горожане жили в нем в начале XX века. Гости также узнают о судьбе каждой квартиры.

Материалы к лекции собирались в течение нескольких лет. Исследователи выяснили, что в доме на Кузнецова, 30 жили не только профессора, но и преподаватели, деятели культуры и искусства, служащие и даже стоматологи.

— Материалов накопилось столько, что мы решили сделать лекции, посвященные тому, как реконструировалась история одного очень непростого и интересного дома, — уточняют организаторы.

Лекцию прочтут историки и краеведы Ольга Мужипова и Иван Атапин.

Мероприятие пройдет в субботу, 19 октября, в 18.00. Стоимость билетов — 700 рублей.

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