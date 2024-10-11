Томсккабель вернул должность гендиректора

11 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Александр Тумашов возглавил ООО «Томсккабель» и несколько связанных с ним предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и на сайте завода.

Управлением заводом с 2016 года занималась «Инвест УК», гендиректором этой компании Тумашов является с 8 февраля. Под управлением УК также находились «Томский кабельный завод», «Базис-Капитал» и «Сибирская медная компания» (СМК). Последнюю с 9 октября возглавил руководитель службы материально-технического обеспечения «Томсккабеля» Егор Иванов. С этой же даты Тумашов стал гендиректором не только «Томсккабеля», но и других компаний группы — «Томского кабельного завода» и «Базис-Капитал».

ООО «Томсккабель» занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта. Мощность завода позволяет ежемесячно перерабатывать от 1,5 тыс. тонн меди и 700 тонн алюминия.

На базе завода помимо кабельного производства также работают заводы «Томский цемент» (один из крупнейших производителей бетонных и растворных смесей в регионе) и «Томский металл» (занимается механической обработкой металлов).

По данным ЕГРЮЛ, все активы завода принадлежат Дарье Чуловской — как сообщалось, ее отец Сергей Чуловский передал их ей в марте 2024 года.

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