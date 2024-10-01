Расскажет кровь: анализы, которые нужно сдать каждому

1 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Клиники СибГМУ

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«Зачем сдавать анализы, ведь я же здоров?» — так, наверное, думал каждый из нас. Однако, анализы нужны не только для того, чтобы врач оценил результаты проведенного лечения.

Они помогают отслеживать изменения в вашем здоровье со временем и выявлять любые отклонения от нормы. Своевременное выявление факторов риска позволяет принять меры по их устранению и снизить вероятность развития заболеваний.

«В последнее время пациенты стали гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. Регулярное обследование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их легче лечить. Довольно часто пациенты спрашивают, какие анализы необходимо сдавать обязательно, хотя бы раз в год», — отметила Эльвира Эккардт, заведующая медицинским центром «Профессор» клиник СибГМУ, кандидат медицинских наук, врач-терапевт.

К анализам, которые являются скрининговыми относятся:

Общий анализ крови — позволяет оценить общее состояние организма, определить наличие инфекций, анемии и других заболеваний;

Биохимический анализ крови — оценивает функцию печени, почек, поджелудочной железы и других органов, а также помогает выявить нарушения обмена веществ;

Липидный профиль — измеряет уровень общего холестерина, помогает оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Уровень глюкозы в крови — помогает выявить такое заболевание как диабет и преддиабет;

Общий анализ мочи — определяет наличие инфекций мочевыводящих путей, заболеваний почек и других проблем.

В случае необходимости врач может назначить дополнительные анализы.

Фото: клиники СибГМУ

«На базе наших лабораторий ежегодно проводится более 895 тысяч исследований. От самых простых до сложных, требующих использования современного оборудования и высокой квалификации врачей», — отметила Анастасия Зима, заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией клиник СибГМУ.

Правильное выполнение анализов имеет значение, как для врача, так и для пациента. Важную роль в этом играет правильная подготовка пациента. Итак, как правильно подготовиться к сдаче крови?

Взятие венозной крови обычно проводится утром натощак после 8-14 часов ночного периода голодания (воду пить можно), также допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. Детям — перед очередным кормлением.

По возможности, исключить накануне:

— прием алкоголя;

— чрезмерный прием жирной пищи;

— высокие эмоциональные и физические нагрузки;

— за 2 часа до сдачи крови необходимо воздержаться от курения.

На момент сдачи капиллярной крови можно быть умеренно сытым.

Перед забором капиллярной крови у грудных детей желательно кормление (допускается за 30 минут или непосредственно перед забором).

Сегодня в клиниках СибГМУ представлен широкий спектр диагностических исследований: МРТ, КТ, маммография, сцинтиграфия, эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты на оборудовании экспертного класса.

Клиники СибГМУ

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