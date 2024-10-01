18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра в Томской области проверят систему оповещения

Безопасность, Город, Томские новости, система оповещения интересные новости Томска сирены Завтра в Томской области проверят систему оповещения

Завтра, 2 октября, в Томской области пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, она предполагает запуск средств оповещения (электросирены, громкоговорители), СМС-оповещение и замещение эфира общероссийских телеканалов.

Предполагается, что проверка пройдет с 10.20 до 10.45. Сначала будут включены сирены и акустические системы оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Жителей Томской области просят соблюдать спокойствие при звучании учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет презентация второй части романа Сергея Мальцева «Погром»

11 сентября 2024
Томские новости

Ректор ТУСУРа Рулевский утвержден в должности еще на пять лет

18 сентября 2024
Томские новости

Праздник профессионалов Лучших работников Томского филиала АО «ССК» торжественно наградили в День нефтяника

6 сентября 2024
Томские новости

В Томске до конца недели перекроют участок ул. Шевченко

2 сентября 2024
Томские новости

Томичи смогут сыграть в спектакле о первых авиаторах

3 сентября 2024
Томские новости

Матч звёзд, зумба и экстрим. В Молодежном прошел второй спортфест от «Сибагро»

3 сентября 2024
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил ИТ-инфраструктурой фестиваль профессий на конференции «Город IT» в Томске

16 сентября 2024
Томские новости

Двое погибли в ДТП в Томском районе

1 сентября 2024
Томские новости

В октябре стартует капремонт Томского костела

24 сентября 2024