Глава Томского района Черноус уходит в отставку

26 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Депутаты думы Томского района Томской области на собрании в четверг приняли отставку главы муниципального образования Вячеслава Черноуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя думы Ришата Габдулганиева.

«Вячеслав Михайлович написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Это было довольно неожиданно. Сегодня на собрании думы было принято решение удовлетворить заявление», — сказал Габдулганиев.

Как сообщалось, в августе 2023 года бывшего главу Томского района Александра Терещенко осудили на 4 года колонии по делу о даче взятки. Он также является обвиняемым по уголовному делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово.

В конце ноября 2023 года дума Томского района Томской области избрала Черноуса главой района.

Черноус родился в 1967 году в украинском в селе Молодецкое, в 1989 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Адмирала Макарова. С марта по ноябрь 2005 года был командиром атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота.

В разные годы Черноус занимал должности главы Советского района Томска, начальника департамента по недвижимости, департамента ЖКХ администрации Томска, директора муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Томскстройзаказчик», главы Ленинского района Томска, вице-мэра по дорожной деятельности и благоустройству.

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