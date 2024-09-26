Добровольцы-поисковики Томской области прошли обучение при поддержке «Газпромнефть-Восток»

26 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Каргасокском и Парабельском районах Томской области состоялось обучение добровольцев-поисковиков в рамках проекта «Расширяя горизонты спасения». В результате 15 человек освоили методики поиска пропавших людей в городской и природной среде с использованием оборудования и поискового оснащения, отработали навыки оказания первой помощи и порядок взаимодействия с оперативными службами: пожарными, сотрудниками МЧС, полицией. Проект стал победителем грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть».

Инициатором «Расширяя горизонты спасения» выступила АНО «Центр поиска пропавших людей» Томской области. Центр предложил идею о расширении территорий присутствия обученных добровольцев-поисковиков на дальние районы области. Наличие обученных поисковиков позволяет в разы ускорить процедуру поиска пропавшего.

Яков

Подскарбий координатор направления грантовой поддержки, участник добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области В процессе нашего взаимодействия стало ясно, что для поисковиков важна спецодежда, и благодаря помощи «Газпромнефть-Востока» теперь добровольцы «ЛизаАлерт» Томской области экипированы костюмами, разработанными самими поисковиками. Одежда имеет оранжевый цвет, что позволяет контролировать напарника в лесу и с высоты вертолета. Обилие светоотражающих элементов обеспечивает видимость человека в темное время суток и безопасность на дороге. Использована плотная непромокаемая ткань, что также важно во время длительных поисков. Всего приобретено 18 комплектов. Теперь мы чувствуем себя комфортно и безопасно в любых ситуациях и погодных условиях.

В рамках проекта совместно с инструкторами и опытными поисковиками отряда «ЛизаАлерт» были проведены теоретические и практические обучающие мероприятия по работе с оборудованием. Добровольцы научились работать с картой, отрабатывать методики поиска в зависимости от вводной информации о потерявшемся. Инструкторы Российского Красного Креста провели курс по оказанию первой помощи при угрожающих жизни и здоровью состояниях, а также отработали эвакуацию пострадавшего. По окончании обучения новые подразделения отряда получили оборудование, закупленное на средства гранта и необходимое для проведения поисков: компасы, рации, фонари, антенны, батарейки, укладки первой помощи.

Для добровольцев отряда «ЛизаАлерт» это второй грантовый проект, который реализуется с участием программы социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Востока». Итогом первого проекта «Направление жизни» стали установленные в пригородных лесах информационные указатели с ориентирами для заблудившихся.

Андрей

Ащеулов глава Каргасокского района Томской области Каргасок находится в 455 километрах от областного центра, и на доставку квалифицированных поисковиков в случае необходимости потребуется как минимум 6 часов. В нашем районе многие люди собирают дикоросы, отправляются на охоту или рыбалку, и случается, что теряются в тайге и не могут найти дорогу домой. Теперь у нас есть свои обученные добровольцы, которые способны быстро мобилизоваться и начать поиски потерявшихся. Это вносит дополнительный элемент уверенности, что в чрезвычайной ситуации будет оказана помощь.

Для справки:

Грантовый конкурс «Родные города» – ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». Сбор заявок на конкурс ежегодно проводится осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям образование, спорт, культура, культура народов Севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано около 1200 социальных проектов.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

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