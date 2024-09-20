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Участок проспекта Фрунзе перекроют в Томске на выходных

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Сегодня вечером, 20 сентября, в Томске перекроют пр. Фрунзе на участке от ул. Красноармейская до ул. Тверская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 23.00 пятницы до 23.00 воскресенья, 22 сентября. В это время рабочие будут проводить ремонт ливневой канализации.

В выходные движение транспорта на перекрытом участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута по городу, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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