Томская поликлиника №1 войдет в состав третьей горбольницы

19 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская, из архива издания

В Томске до конца года будет завершена процедура объединения поликлиники №1 и городской клинической больницы №3 им. Б. И. Альперовича.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, укрупнение медучреждений позволит упростить направление пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в поликлинике и стационаре одного медучреждения. Кроме того, пациенты смогут получать более широкий спектр услуг.

В результате объединения на базе горбольницы № 3 будет создан крупный многопрофильный медицинский центр со стационаром, диагностическими службами, выездными бригадами и поликлиническими отделениями, оборудованный новейшим медицинским оборудованием и полностью укомплектованный штатом узкопрофильных специалистов.

В новой структуре к городской клинической больнице № 3 будет прикреплено 76 541 человек. В учреждении будет организовано более 40 терапевтических участков.

В сообщении отмечается, что после капремонта в здании поликлиники № 1 появятся поликлиническое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи для оказания специализированной медицинской помощи.

Предполагается, что объединение медучреждений не повлияет на качество и объём оказания медицинской помощи: приём пациентов будут вести на прежних местах. Медицинский персонал останется на своих рабочих местах, а также появятся дополнительные рабочие места.

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