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Солнышко возглавил томскую Детскую больницу №1

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Накануне, 17 сентября, главным врачом томской Детской больницы №1 был назначен Андрей Солнышко. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности руководителя этого учреждения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Андрей Солнышко работает в системе здравоохранения более 30 лет. В 1996 году окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени медицинский университет (СибГМУ) по специальности «врач-педиатр». С 1996 по 1997 годы проходил обучение в интернатуре вуза.

С 1997 по 2008 годы работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в детской городской больнице № 4, с 2008 по 2011 — врачом-анестезиологом-реаниматологом в детской инфекционной больнице имени Г.Е. Сибирцева. До 2013 года был заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии Областного перинатального центра.

Последние 11 лет работает в Детской больнице № 1 — сначала заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, затем — заместителем главного врача по медицинской части.

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