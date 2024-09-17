Суд ввел процедуру наблюдения в одной из ферм агрохолдинга «Томский»

17 сентября 2024 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Березовская ферма» (входит в агрохолдинг «Томский»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Банкротство фермы она сама инициировала в мае, затем заявление о вступлении в дело о банкротстве подал агрохолдинг (ему принадлежит 49% фермы). «Березовская ферма» заявление отозвала, но суд принял к производству заявление агрохолдинга. При этом сам агрохолдинг, как и один из его учредителей — ООО «Агрокапитал», находится в стадии банкротства.

В картотеке говорится, что, по мнению представителя «Березовской фермы», заявление агрохолдинга рассматривать не следовало, поскольку «единственной целью обращения кредитора с заявлением является отстранение руководителя должника от управления в связи с тем, что в настоящее время должник оспаривает судебные акты, которые явились первоначально основанием для признания банкротом ООО «Агрокапитал», затем для признания банкротом АО «Агрохолдинг «Томский».

Суд ввел процедуру наблюдения до 13 января, временным управляющим назначил члена саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Юрия Антонца. В реестр требований в составе третьей очереди включены требования АО «Агрохолдинг «Томский» в размере 17,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Томской области рассматривает ряд дел о банкротстве «Агрокапитала» и связанных с ним структур. В том числе в стадии банкротства находится российско-китайское АО «Агрохолдинг «Томский» («Агрокапитал» владеет 5,3% акций холдинга, остальные 94,7% принадлежат «Китайско-российской компании развития сельского хозяйства», зарегистрированной в Китае).

Учредитель и гендиректор «Агрокапитала» Владимир Тиссен с марта 2023 года находится под домашним арестом. По мнению прокуратуры, Тиссен довел компанию до банкротства, ущерб составил 36 млн рублей.

Параллельно суд рассматривает ряд исков от ООО «Новый век» (аффилировано с группой компаний «Лама») о взыскании с ООО «Березовская ферма» совокупно 485 млн рублей по займу 2020 года. В 2022 году «Лама» взяла имущество агрохолдинга — ферму «Березовскую» и АПК «Первомайский» — в аренду. Эти активы располагали как стадом КРС, так и площадями под посевы. Однако арендаторы ликвидировали стадо, законсервировали помещения, поставили их под охрану.

По данным ЕГРЮЛ, «Березовская ферма» на 51% принадлежит Виталию Акулинцеву, еще на 49% — АО «Агрохолдинг «Томский». Обе доли находятся в залоге у ООО «Новый век». По данным ФНС, выручка ООО в 2021 году составила 114 млн рублей, в 2022 — 31 млн рублей, за 2023 год выручка не указана.

Изначально российско-китайский «Агрохолдинг «Томский» планировал до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК Томской области, но ввести удалось только мясную ферму «Березовскую». В планах были также ввод молочной фермы и освоение земель для производства зерна и кормов. Единственное прибыльное предприятие группы — комплекс «Первомайский» (выручка в 2021 году составила 65,7 млн рублей). Другие предприятия холдинга «Томский» либо убыточны, либо не фиксировали прибыль.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. Она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт», голландской франшизой Spar. Помимо ритейла, в ГК входят пищевое производство, агрохолдинг, авиационная компания (сборка бипланов, собственная взлетная площадка под Томском), медицинский центр и рекламное агентство. Бенефициар части юрлиц группы, по данным ЕГРЮЛ, Моника Хапова (в том числе отвечающего за магазины Spar ООО «Спар-Томск» с ежегодной выручкой в 7-9 млрд рублей).

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