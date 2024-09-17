Право на комплексное развитие территории на Большой Подгорной в Томске продали за 121 млн рублей

17 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В Томске прошли торги на право заключения договора о комплексном развитии территории в два гектара на ул. Большая Подгорная, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Начальная цена аукциона составляла 1,6 млн рублей. В торгах приняли участие двое потенциальных инвесторов. Во время аукциона цена на право заключения договора КРТ возросла практически в 74 раза и составила 121,2 млн рублей. В итоге победителем аукциона стала предложившая данную сумму компания ООО «Специализированный застройщик «ЮНИТ».

Предполагается, что договор КРТ с победителем аукциона будет заключен на семь лет. В его рамках инвестор-застройщик обязуется разработать проект планировки и межевания данной территории, предусматривающий размещение здесь дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 80 мест. Также инвестор должен построить на вверенной ему территории жилые дома.

На сегодняшний день на территории Томской области уже реализуются инвестиционные договоры КРТ четырех территорий Томска: по ул. Полины Осипенко, пер. Целинному, ул. Сибирской, 83а и на Иркутском тракте.

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