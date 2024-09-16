В Томске заключили первый договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

16 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru

Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя заключен по томскому микрорайона «Михайловский парк». Согласно документу, здесь построят порядка 75 тыс. кв. метров жилья, школа на 800 мест, детские сады и поликлиника, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Это новый формат комплексного развития территорий, недавно появившийся в действующем законодательстве. Он позволяет выстраивать стратегию развития комфортной городской среды, активно привлекая к этому процессу застройщиков и инвесторов. Этот механизм серьезно расширяет возможности получения средств федеральной поддержки для создания социальных объектов и инженерной инфраструктуры, — цитирует пресс-служба начальника департамента градостроительного развития Томской области Сергея Чикова.

Предполагается, что следующим шагом реализации договора КРТ станет разработка и утверждение документации по планировке территории — проект планировки и межевания территории, разработка проектно-сметной документации на улично–дорожную сеть и социальные объекты, а также продолжение строительства жилого микрорайона.

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