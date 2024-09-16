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«Ростелеком» обеспечил ИТ-инфраструктурой фестиваль профессий на конференции «Город IT» в Томске

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«Ростелеком» выступил техническим партнером 14-й Ежегодной конференции «Город IT», которая прошла в Губернаторском квартале Томска 13 и 14 сентября. На площади возле театра драмы провайдер развернул сеть связи с пропускной способностью 100 Мбит/с для фестиваля профессий «Город IT Next».

Оператор организовал на мероприятии собственную демозону, где показал интерактивный стенд с услугами — IP-телефонией, онлайн-кинотеатром Wink, видеонаблюдением и умным домофоном, а также провел мастер-класс по сварке оптики. Посетители познакомились с технологическим процессом подключения абонентов к интернету и попробовали самостоятельно соединить поврежденное стекловолокно при помощи специального оборудования.

Особое внимание участников привлек флагманский продукт платформы «Ключ» — умный домофон со встроенной камерой видеонаблюдения. Эта современная система доступа в многоквартирные дома, которая позволяет жильцам удаленно управлять входом в подъезд с помощью мобильного устройства, создавать временные коды для гостей и просматривать видеозаписи. За время фестиваля локацию «Ростелекома» посетило более 300 человек.

«“Ростелеком» часто выступает техническим партнером ключевых городских событий. При этом такие специализированные мероприятия, как «Город IT», помимо прочего, дают возможность рассказать людям о профессиях в области телекоммуникаций, показать работу цифровых сервисов. На площадке возле драмтеатра специалисты компании делились с гостями информацией о вакансиях и приглашали желающих присоединиться к нашей команде», — подчеркнул директор томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Цель конференции — прямое взаимодействие IT-сообщества, студентов и бизнеса для обмена информацией, поиска новых идей и знакомств. В этом году на мероприятии собрались представители из более чем 40 компаний, было проведено 30 тематических секций, посвященных различным технологическим направлениям.

«“Город IT» ежегодно собирает тысячи человек, заинтересованных в развитии IT-отрасли и применении современных технологий в различных сферах деятельности. На мероприятии у разработчиков программных решений есть возможность услышать запросы бизнеса, обсудить проблемные точки и вместе найти пути их решения. Здесь же мы организовываем ярмарки вакансий, где начинающие профессионалы могут найти для себя что-то интересное», — отметила руководитель направления «Город IT Next» Татьяна Юн.

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