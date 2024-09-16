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День осеннего равноденствия отметят в Томске «Сказаниями опавшей листвы»

Город, Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия куда сходить интересные новости Томска День осеннего равноденствия отметят в Томске «Сказаниями опавшей листвы»

В воскресенье, 22 сентября, в Томске в Музее славянской мифологии отметят день осеннего равноденствия концертом «Сказания опавшей листвы».

Как уточняют организаторы, гостей мероприятия ждет выступление околошаманского этно-бэнда «Лэрга». В его составе Наталья Нелюбова, Татьяна Стукалова, Максим Садченко, Виталий Нехорошев, Дмитрий Дурята-Багалей. Организаторы обещают сказки, мантры равноденствия, бубны и барабаны, которые не боятся темноты, пять проводников и единый звуковой поток.

— Укутавшись теплым пледом, сотканным из звуков разнообразных инструментов и голосов, мы погрузимся во внутренние измерения, где проживём совместную маленькую жизнь, наполненную волшебством и личными откровениями, — говорится в сообщении.

Перед началом концерта пройдет традиционный обряд написания и сжигания желаний. Гостей также ждет горячий травяной рябиновый чай.

Концерт пройдет в Музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 1 200 рублей (1 500 рублей в день мероприятия).

Начало в 17.00.

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