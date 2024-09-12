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В Томской области судебные приставы нашли алиментщицу, «заказав» ей услугу по выгулу собаки

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В Стрежевом чтобы привлечь алиментщицу к ответственности судебным приставам пришлось «заказать» ей услугу по выгулу собаки.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, лишенная родительских прав стрежевчанка задолжала на содержание троих детей 1,5 млн рублей. Приставы пытались заставить женщину выплачивать алименты, но она игнорировала требования, предпочитая вести асоциальный образ жизни.

В итоге должницу привлекли к административной ответственности. После отбывания обязательных работ неплательщица не извлекла урока из наказания, поэтому у приставов возникли все основания для возбуждения уголовного дела. Но встретиться с женщиной не удалось. По графику явки она не являлась, по адресу регистрации не проживала, на телефонные звонки не отвечала.

Приставы выяснили, что должница решила неофициально подработать, выгуливая собак. Позвонив с незнакомого для нее номера они назначили гражданке встречу, во время которой планировалось обсудить вознаграждение за её услуги.

Но на месте алиментщицу ждала беседа со служителями закона. Женщину доставили в отделение, где возбудили уголовное дело. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

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