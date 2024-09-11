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В Томской области пожарные спасли котенка из горящего дома

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Накануне, 10 сентября, в селе Зырянское Томской области загорелся жилой дом на ул. Советской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из подъезда двух человек.

— В ходе проведения разведки в квартире на диване под одеялом обнаружили испуганного котенка, которого незамедлительно вынесли из задымленного помещения, — говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали. Его площадь составила 4 квадратных метра. На месте работали семь человек и две автоцистерны.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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