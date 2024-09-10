В Томске прошел Инженерный кубок с забегом с башнями из пластилина и деревянных шпажек

10 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 10 сентября, в Томске прошел первый Инженерный кубок им. Н. В. Никитина, известного конструктора Останкинской башни. В нем приняли участие более 1 800 первокурсников ТПУ из всех инженерных школ вуза.

Кубок стартовал после шествия и торжественного поднятия флага. Студентам необходимо было построить башни из деревянных шпажек и пластилина. На этот процесс им отводился один час. Затем экспертное жюри из числа сотрудников подразделений вуза и студенческого актива оценило высоту построек и их устойчивость и определило башни, которые прошли в полуфинал.

В нем командам нужно было пробежать 30 метров на скорость, держа башни в руках. Команды, показавшие лучший результат по времени и с постройками, выдержавшими нагрузку при перемещении, прошли в финал.

В заключительном этапе соревнований башни-финалисты оценили по высоте, оригинальности и качеству сборки. В итоге победу в первом Инженерном кубке экспертное жюри присудило команде первокурсников Инженерной школы информационных технологий и робототехники. Они получили переходящий кубок, а также приз в виде поездки в Москву с экскурсией на Останкинскую телебашню — самое известное творение выдающегося выпускника ТПУ, конструктора Николая Никитина. Также им вручили фирменный мерч вуза и электронный девайс.

Второе место заняла команда из Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности, третье — команда из Инженерной школы энергетики. Их наградили фирменным мерчем ТПУ и электронными девайсами.

Также была выбрана команда-призер за самую оригинальную конструкцию (команда №48 ИШИТР). Ее ожидали призы в виде мерча ТПУ, абонементов в бассейн и сертификатов на проведение досуга. Кроме того, от каждой школы-участницы и ЮТИ была выбрана лучшая команда.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».