Тающие льды восстанавливаются в Арктической зоне — томские ученые

Ученые Томского госуниверситета выяснили, что часть тающих льдов в Арктической зоне восстанавливаются на фоне продолжающегося таяния других. К такому выводу исследователи пришли по результатам экспедиции в Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как сообщает пресс-служба ТГУ, ученые изучали процесс таяния ледяных жил в арктических болотах. Такие жилы являются индикаторами изменения климата.

— Одна из целей проекта — выяснить, насколько мерзлые болота откликаются на изменение климата и когда этот процесс начался, — объясняет руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. — Изучение космоснимков показало, что изучаемые болота начали реагировать на потепление ещё в 1970-е годы, а возможно, и в середине ХХ века. В большинстве своём реакция проявляется в таянии ледяных жил — клиновидных ледяных тел, которые находятся в торфянике.

Согласно гипотезе учёных, разрушение ледяных жил начинается в точке контакта болота с прилегающими склонами. Рост объёма стекающей с них воды приводит к увеличению деятельного слоя и оттаиванию льда, ранее прикрытого тонким слоем мёрзлого торфа. Большее количество воды является следствием скопления снега, который задерживают увеличившиеся в высоту кустарники в ложбинах. Улучшение роста кустарников — следствие трансформации климата. Например, на юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь, ольхи. Особенно активно она растет на тех почвах, которые подверглись антропогенному воздействию, например, там, где ездила техника и прочее.

— Нас интересовали территории, на которых человек не вёл никакой деятельности, чтобы отследить исключительно влияние климата на ледяные жилы, — отмечает Сергей Лойко. — При этом одной из задач было посмотреть, что сейчас в тех местах, где жилы (согласно космоснимкам) уже вытаяли к 1970-м годам. Мы обнаружили, что они вновь замёрзли. Удивительный факт, но они восстановились. Это не чистый лёд, каким он был раньше: в нём присутствует примесь торфа, что снижает теплопроводность.

В сообщении уточняется, что поверхность ледяной жилы залегает на метр-полтора ниже, чем это было до вытаивания во второй половине ХХ века. Сверху эти вновь образованные ледовые тела затягивает растительный покров, и они больше не оттаивают. То есть природа сама себя реставрирует, хотя и в несколько ином виде. Этот факт указывает на устойчивость экосистем.

Во время экспедиции учёные ТГУ провели отбор проб в старых и новых ледяных жилах, чтобы проанализировать и сравнить их химический состав.

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