Томичи могут разработать эскиз открытки «Сибирское варенье»

9 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

Томичей приглашают принять участие в создании эскиза немаркированной открытки «Сибирское варенье».

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, соответствующий конкурс, организованный дочерней компанией «Почты России», проводится для жителей Сибирского федерального округа в возрасте от 14 лет. Эскиз можно создать в одной из техник: фотография, компьютерная графика, коллаж, рисунок или живопись.

По условиям конкурса, авторские работы надо разместить на собственной странице в социальной сети «ВКонтакте» до 30 сентября 2024 года. В тексте поста необходимо отметить аккаунт «РусМарка» (@itcmarka).

Три лучшие работы будут отобраны 16 октября. Их авторы получат памятный подарки. Работа, занявшая первое место, станет сюжетом немаркированной карточки.

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