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Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к 5 годам по делу о растрате

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Советский районный суд Томска признал виновным бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина по уголовному делу об организации растраты, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать Гурдина виновным, (...) приговорить его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — сказал судья Дмитрий Борисов.

Также суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и постановил взыскать с экс-чиновника в счет возмещения ущерба 79 млн рублей в пользу бюджета Томской области.

Как сообщалось, Гурдина обвиняли по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, чиновник с июля 2020 года по ноябрь 2021 года разработал преступную схему для растраты в пользу одной из фирм средств, выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Гурдин, как считает следствие, привлек к этому директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости — ущерб составил более 79 млн рублей.

Кроме того, как считает следствие, обвиняемый при трудоустройстве на должность заместителя губернатора предоставил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. Спустя месяц стало известно, что его подозревают в растрате. Экс-чиновника арестовали.

В конце февраля 2023 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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