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Писательница Марина Москвина стала автором Тотального диктанта — 2025

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Автором текста Тотального диктанта 2025 года стала российская писательница, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Об этом организаторы сообщили вчера, 8 сентября, в Международный день грамотности.

— Выбор автора нового Тотального диктанта мы начинаем с опросов филологов-экспертов, членов Штаба акции, участников диктанта и координаторов в городах. Всегда смотрим, кто входил в шорт-листы национальных литературных премий. Иногда принимаем решение единогласно, иногда приходится голосовать, — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

По его словам, организаторы уже несколько месяцев работают с автором. Помимо получения согласия об участии в акции необходимо согласовать график мероприятий с жизнью писателя и получить первый вариант текста Тотального диктанта. Затем в тесную работу с автором текста вступает Филологический совет акции.

— Тотальный диктант — грандиозный проект, который стремится охватить все русскоязычное население планеты. И для того, кто собрался стать его автором, это на редкость волнующее испытание. Я очень рада, что мне выпала честь поработать в команде такого замечательного проекта и невероятно благодарна своим предшественникам, писателям, прошагавшим по той непростой дороге, на которую я вступила. Пожелаем друг другу удачи! ― поделилась впечатлениями Марина Москвина.

В следующем году Тотальный диктант пройдет по всему миру пятого апреля.

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