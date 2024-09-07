В Томске пройдет неделя женской истории с киноночью, экскурсией и стендапом

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2024 // Фото: vk.com

С 16 по 22 сентября томичек и томичей приглашают на «Сентябрьскую неделю женской истории» — СНеЖИ, посвященную вкладу женщин в различные сферы жизни. В рамках этого мероприятия пройдут встречи с психологами и гинекологом, пешая экскурсия, киноночь и женский стендап.

Как сообщают организаторы, сентябрьская неделя женской истории — это децентрализованная акция, идея которой зародилась в Рунете в 2017 году. Активистки по всей стране проводят в своих городах мероприятия, направленные на освещение женского участия в истории страны. Первая СНеЖИ в Томске прошла в 2020 году.

Среди запланированных мероприятий этого года городская экскурсия «Жительницы улицы Кузнецова» от экскурсовода Екатерины Кирсановой. Она расскажет истории художниц, преподавательниц и исследовательниц, которые в разные годы жили на известной улице.

Также участницы смогут посетить девичник с гинекологиней Анной Федосовой, где в женском кругу можно будет обсудить давно волнующие вопросы. А на встрече с двумя практикующими психологинями «Поколенческая травма в жизни женщины» специалисты расскажут, как на человека влияют исторические процессы — настоящего и прошлого.

Затем состоится показ документального фильма, созданного средствами анимации — анимадока. Он расскажет о Назинской трагедии, которая произошла на острове в Нарымском крае, где в годы репрессий погибло несколько тысяч ссыльных.

Далее СНеЖИ продолжит лаборатория «Женщина и репрессии». На основе документальных источников Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» участники подробнее узнают истории женщин, попавших под репрессии.

В рамках киноночи «Женщина в ужасе» томички и томичи обсудят эволюцию женского персонажа в жанре ужасов. Для анализа будут взяты два современных фильма с яркими героинями. Также на СНеЖИ пройдет коллажный клуб «Образ женщины». С помощью ножниц, журнала «Крестьянка» и пары номеров Cosmopolitan участницы проведут свое творческое исследование и создадут коллаж.

Главным мероприятия СНеЖИ станет женский стендап. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого необходимо написать организаторам в Telegram.

Точное расписание и регистрация на мероприятия будут доступны по ссылкам в телеграм-канале и сообществе события ВКонтакте.

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