В Томске у Драмтеатра появилась шишка с международной выставки-форума «Россия»

6 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Фигуру, которая была представлена на ВДНХ во время проведения международной выставки-форума «Россия» на стенде Томской области, установили в сквере возле Драмтеатра.

Как сообщает пресс-служба мэрии, композиция одновременно символизирует атомную промышленность и сибирскую шишку. Вокруг фигуры высадили седум, колеус, бегонии, гортензии, цинерарии и горную сосну.

Фото: «Томский Обзор»

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