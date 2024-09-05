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Open air к юбилею Томска со сборной Кузбасса по фанку переезжает в клуб «Капитал»

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Концерт сборной Кузбасса по фанку — команды BBQUEEN — пройдет в здании клуба «Капитал», а не на открытом воздухе во дворе дома Шишкова, как планировалось ранее. Об этом «Томскому Обзору» сообщил организатор мероприятия, основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

— Организаторы умоляли синоптиков, слушали разных метеорологов, заклинали само небо, чтобы оно было безоблачным в день рождения Томска, но увы. Сегодня синоптики однозначно сказали: дождь будет, — отметил Олег Усенко. — Но мы любим искусство импровизации, и теперь праздник ритм-энд-блюза точно состоится при любой погоде.

Организаторы уточняют, что билеты на концерт еще можно успеть купить, а приобретенные ранее также действительны.

Мероприятие стартует 7 сентября в 18.00 по адресу ул. Карла Маркса 23а. Стоимость билетов от 2 150 рублей.

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