Томичей приглашают на большую зооярмарку в музейный дворик

4 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет двухдневная зооярмарка и раздача домашних животных. Томичей ждут фотозона, выставка, мастер-классы, лекции и угощения.

Как уточняют организаторы, ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00. На площадке в музейном саду можно будет послушать лекцию о важности стерилизации животных, посмотреть на выступления молодежных коллективов, поучаствовать в розыгрыше лежанки ручной работы, купить растение или украшение на гаражной распродаже.

Гостей ждут мастер-классы по ковроткачеству, созданию тряпичных кукол, лепке и рисованию. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в беспроигрышной моментальной лотерее, услышать предсказание от кота Василия или погадать на таро.

В рамках ярмарки можно будет будет приобрести корма со скидками, а также поддержать брошенных домашних животных.

— Вместе мы обратим внимание на глобальную проблему бездомных животных, поможем собрать средства для стерилизации, вакцины и кормов. И, возможно, именно здесь вы встретите своего мохнатого друга, — отмечают организаторы.

Тем, кто захочет взять себе питомца на ярмарке, рекомендуют взять с собой паспорт для заключения договора и переноску. Организаторы гарантируют сертификат на льготную стерилизацию от БФ «Ирма» и первый бесплатный осмотр животного у ветеринарного врача клиники «Сами с усами».

Ярмарка будет работать в течение двух дней в саду Томского областного краеведческого музея на пр. Ленина, 75.

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