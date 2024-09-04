18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на большую зооярмарку в музейный дворик

Благотворительность, Город, Томские новости, коты животные поддержка интересные новости Томска благотворительность Томичей приглашают на большую зооярмарку в музейный дворик

В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет двухдневная зооярмарка и раздача домашних животных. Томичей ждут фотозона, выставка, мастер-классы, лекции и угощения.

Как уточняют организаторы, ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00. На площадке в музейном саду можно будет послушать лекцию о важности стерилизации животных, посмотреть на выступления молодежных коллективов, поучаствовать в розыгрыше лежанки ручной работы, купить растение или украшение на гаражной распродаже.

Гостей ждут мастер-классы по ковроткачеству, созданию тряпичных кукол, лепке и рисованию. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в беспроигрышной моментальной лотерее, услышать предсказание от кота Василия или погадать на таро.

В рамках ярмарки можно будет будет приобрести корма со скидками, а также поддержать брошенных домашних животных.

— Вместе мы обратим внимание на глобальную проблему бездомных животных, поможем собрать средства для стерилизации, вакцины и кормов. И, возможно, именно здесь вы встретите своего мохнатого друга, — отмечают организаторы.

Тем, кто захочет взять себе питомца на ярмарке, рекомендуют взять с собой паспорт для заключения договора и переноску. Организаторы гарантируют сертификат на льготную стерилизацию от БФ «Ирма» и первый бесплатный осмотр животного у ветеринарного врача клиники «Сами с усами».

Ярмарка будет работать в течение двух дней в саду Томского областного краеведческого музея на пр. Ленина, 75.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые вместе с коллегами впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в Сибири

14 августа 2024
Томские новости

Завершилось строительство нового пассажирского терминала томского аэропорта

21 августа 2024
Томские новости

Сотрудницу томского УМВД подозревают в «сливе» информации об облаве на мигрантов

13 августа 2024
Томские новости

В томском Ботсаду зацвел алый имбирь

30 августа 2024
Томские новости

«Ростелеком» разыграет специздание «Подлинная история Анны Карениной» в прямом эфире Радио ENERGY в Томске (106.1fm)

28 августа 2024
Бизнес

«К нам приходят ответственные». Как студенты получают практические знания в «Томскнефти»

26 августа 2024
Томские новости

Во вторник в Томске начнется ремонт трамвайного кольца на Черемошниках

30 августа 2024
Томские новости

В Колпашеве прошли уличные кинопоказы фильмов из коллекции Wink

19 августа 2024
Томские новости

Томичей приглашают окунуться в старинную дачную жизнь

8 августа 2024