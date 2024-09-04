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Банк «Уралсиб» инициировал банкротство томского областного ДРСУ

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Банк «Уралсиб» обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании банкротом ГУП «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суд зарегистрировал заявление 3 сентября и пока не принял к производству. Сумма исковых требований составляет 129,9 млн рублей.

В конце июля банкротство областного ДРСУ уже инициировал грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» (Шегарский район, Томская область), исковые требования составляли 500 тыс. рублей. Однако позднее истец отказался от требований из-за оплаты долга.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ» зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка областного ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с 2022 годом и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8%, до 283,3 млн рублей. В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает ряд исков к ДРСУ о взыскании с предприятия суммарно около 90 млн рублей.

Банк «Уралсиб» по итогам II квартала 2024 года занимал 19-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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