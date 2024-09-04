Из-за дождей в пяти районах Томской области планируют ввести режим ЧС

4 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области в связи с переувлажнением почвы из-за дождей в ряде районов — Томском, Бакчарском, Первомайском, Асиновском и Зырянском — готовятся ввести режим чрезвычайно ситуации муниципального характера.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 17 по 27 августа в разных районах области зафиксировано превышение количества осадков до 450% от нормы. Максимальное суточное количество осадков составило от 18 до 29 мм. На этом фоне томские аграрии несут значительные потери урожая, зерновые культуры прорастают на корню, часть посевов осыпается и ломается.

— В 2024 году с целью стимулирования сельхозтоваропроизводителей к страхованию урожая были пересмотрены условия и механизмы господдержки по двух направлениям: приобретение элитных семян и проведение агротехнологических работ, — отметил заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко на прошедшем накануне совещании по вопросам введения ЧС с представителями администраций районов. — Благодаря этому в Томской области на сегодняшний день застраховано 36 хозяйств общей площадью более 114 тысяч гектаров. 17 из них имеют мультирисковое страхование и могут подавать документы на выплаты уже сейчас, до объявления ЧС. Остальные 19 хозяйств застрахованы по ЧС.

В пресс-службе уточняют, что по данным на 3 сентября в Томской области убрано 24,1% зерновых культур от плана. Намолочено 97,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 25,3 ц/га. В предыдущие годы, когда погодные условия не оказывали негативного влияния на уборочную кампанию, эти показатели были выше. Так, например, в 2020 году на ту же дату было убрано 56% зерновых при урожайности 27 ц/га.

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