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В Томске пройдет спецгашение к выходу новой марки с дымковской игрушкой

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Сегодня, 3 сентября, томичи смогут поставить спецштемпель на новую марку из серии «Декоративно-прикладное искусство», посвященную дымковской игрушке.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, филателическая новинка уже вышла в почтовое обращение. На новой миниатюре изображена композиция из нескольких традиционных для дымковской игрушки персонажей. Тираж марки — 396 000 экземпляров, номинал — 22 рубля.

Специально к выпуску новинки издан конверт первого дня и штемпель специального гашения. Его оттиск можно поставить сегодня в центральном почтовом отделении Томска на пр. Ленина, д. 93. В пресс-службе напоминают, что почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Дымковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Фигурки лепят по частям, затем просушивают и обжигают, покрывают белилами и расписывают красками жёлтого, синего, зелёного, алого цветов. Это придаёт игрушкам особую яркость и нарядность. Сюжеты для росписи — молодые люди, скоморохи, барыни, кавалеры, няньки с детьми, водоноски, домашние животные, индюшки, петухи, олени.

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