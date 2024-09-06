Праздник профессионалов

Лучших работников Томского филиала АО «ССК» торжественно наградили в День нефтяника

6 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

День работников нефтяной и газовой промышленности ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. Профессиональный праздник Томский филиал Сибирской Сервисной Компании отметил традиционным награждением лучших работников.

Почетная грамота Министерства энергетики, Благодарственные письма, Почетные грамоты Администрации Томской области, награды от партнеров и корпоративные — всего знаки отличия получили 55 сотрудников.

Компания регулярно добивается больших успехов и подтверждает мастерство. Три года Сибирская Сервисная Компания удерживала лидирующие позиции в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение», была признана лучшим предприятием в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение». Бренд АО «ССК» признан самым популярным среди буровых компаний и несколько лет является лидером ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний» Первого Бурового Портала и лучшей нефтесервисной компанией в номинации «Условия труда и репутация».

Награды за труд

Фото: Серафима Кузина

— Я очень люблю приезжать в Томск. Много лет назад сам был руководителем этого подразделения компании. Если посмотреть, сколько дел было сделано за это время, то огромная гордость и удовольствие возникает, когда вспоминаешь, с чего мы начинали, — отметил советник генерального директора АО «ССК» Валерий Рогожкин. — Вдвойне приятно, что к этому празднику Томский филиал Сибирской Сервисной Компании подошел с отличными результатами. Сотрудникам есть, чем гордиться!

Фото: Серафима Кузина

— Значимость работы нашей команды сложно переоценить. Благодаря труду работников нефтегазовой отрасли развиваются регионы, возрождаются к жизни труднодоступные северные районы, осваиваются отдалённые территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, — обратился к работникам директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Мы гордимся сопричастностью к этому большому и важному делу, стремимся добиваться высоких результатов, работать профессионально и ответственно. Впереди — новые планы, задачи и цели!

Доверие партнеров

Фото: пресс-служба АО «ССК»

В связи с профессиональным праздником отметили коллектив Томского филиала АО «ССК» и партнеры. За высокий профессионализм, добросовестный и плодотворный труд Благодарности от ООО «Газпромнефть-ГЕО» получили двадцать шесть работников: ведущие специалисты, руководители отделов, мастера, бурильщики, помощники бурильщика, электромеханики, слесари.

— Больше 15 лет назад я пришла в ССК. Карьеру планировала начать с должности секретаря. Но меня заметили и устроили в планово-экономический отдел. Работала экономистом, потом ведущим экономистом, начальником планово-экономического отдела, а затем стала начальником службы по работе с заказчиками, где тружусь уже почти десять лет, — вспоминает начальник службы по работе с заказчиками Томского филиала АО «ССК» Любовь Энс. — Сначала было сложно, не хватало технических знаний. В какой-то момент мне даже казалось, что я переоценила свои возможности. Но мне очень повезло, ведь в нашей компании работают замечательные люди, которые пришли на помощь, помогли, подсказали и дали возможность поверить в себя. Сейчас, конечно, опыта и знаний у меня намного больше, чем тогда, и это позволяет мне общаться с заказчиками на нужном уровне. Несмотря на опыт, всегда есть, к чему стремиться. Осваивать новое приходится постоянно. Появляются новые заказчики и партнеры, повышаются требования, ставятся новые задачи. Но тем и интереснее наша работа.

Фото: пресс-служба АО «ССК»

Сегодня Сибирская Сервисная Компания работает во всех нефтегазоносных регионах страны. Крупнейшие недропользователи России доверяют предприятию сложные и ответственные объекты. Коллективу Томского филиала АО ««ССК» вручили Благодарственное письмо от Нижневартовского филиала ПАО НК «Русснефть» за долголетнее, плодотворное сотрудничество и поддержание партнерских отношений на высоком профессиональном уровне.

— Ваша безупречная деловая репутация и качество выполняемых работ являются крепким фундаментом нашего совместного развития и процветания. Мы верим в сохранение деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, — отметил директор Нижневартовского филиала ПАО НК «Русснефть» Рустем Ахмерович Ильясов.

Работа — это личное

Юлия Вдовина Фото: Серафима Кузина

— Я работаю в ССК с 2007 года. В начале своей карьеры не представляла, что моя жизнь будет связана с нефтегазовой отраслью. Сейчас не представлю, что она может быть связана с чем-то другим, — отметила ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Юлия Вдовина. — Самое интересное в нашей работе, что меня больше всего влечет — это динамика, постоянное движение, изучение чего-то нового. Так как наша компания интенсивно развивается, работает в разных регионах, мы начинаем с нуля и завоевываем этот мир (улыбается)» Когда-то казалось, что мы уже подготовились ко всем возможным вызовам, но затем с каждым годом проекты становятся все сложнее и интереснее, все труднее и объемнее. Я верю, что завтра будет лучше!

Петр Тарасенко Фото: Серафима Кузина

— Я работаю помощником бурильщика в Томском филиале с 2013 года. Бригада собранная, коллектив дружный, помогаем друг другу, в межвахту иногда пересекаемся, — рассказал помощник бурильщика Петр Тарасенко. — Ситуации бывают разные: и погода, и проблемы с техникой, но мы справляемся, выдерживаем, чиним и достигаем поставленных целей. За время работы я не раз получал награды — был лучшим помбуром, участвовал в профессиональных соревнованиях, где наша команда заняла третье место. В общем, работать интересно!

Николай Корнев Фото: Серафима Кузина

— В Томском филиале я прошел весь путь — от помбура и до менеджера по супервайзингу. И я рад, что прошел его. Ведь теперь я в мелочах знаю, что происходит на буровой, лукавит мастер или нет. Меня сложно в заблуждение ввести, — рассказал руководитель проекта Николай Корнев. — Самое трудное в нашей работе — это то, что всегда нужно быть на связи, ведь буровые работают 24 часа в сутки. Сейчас в компании выросла зарплата, улучшаются условия для полевого персонала, бесплатное питание вводится, надбавки, доплаты. В части работы для сотрудников в ССК стало лучше.

Николай Вишневский Фото: Серафима Кузина

— Я больше 13 лет работаю в ССК. За это время успел потрудиться в нескольких подразделениях, у меня пятилеьний стаж работы в «поле». Такой опыт научил меня принимать быстрые решения, брать на себя ответственность, понимать, что результат общей работы зависит, в том числе, и от тебя, — отметил ведущий инженер по бурению Томского филиала Николай Вишневский. — Сибирская Сервисная Компания даёт возможность развиваться и самореализовываться, расти специалисту вместе с предприятием и постоянно повышать свою квалификацию. Хочу отметить, что любая награда — это оценка твоего труда, поэтому эмоции самые положительные».

Юлия Нейбауэр Фото: Серафима Кузина

— Наш отдел отвечает за то, чтобы буровые работали без сбоя. Мы занимаемся организацией грузоперевозок, вахтовыми перевозками, мобилизацией и демобилизацией буровых установок, технологическим и авиатранспортом. Я отвечаю за технологический транспорт. Это техника, которая обеспечивает работу буровых, — рассказала ведущий специалист транспортно-диспетчерского отдела Юлия Нейбауэр. — С каждым годом задачи становятся интересней. У нас очень обширная география работ: не только Томская область, но и ХМАО, Коми, Красноярский край. Справляться со сложными вопросами помогает замечательный коллектив, прекрасная рабочая атмосфера. Я планирую оставаться здесь, это замечательная компания!

АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний. Предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Предприятие основано 1 февраля 2000 года. Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков, прочно занимает свою нишу на отечественном рынке. Доля реализуемых АО «ССК» работ на российском рынке нефтесервиса в разные годы составляет от 5 до 8 процентов — это прочная позиция и залог для перспективного развития и роста.

Фото: Серафима Кузина

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