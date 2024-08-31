В Томске завершили гарантийный ремонт трамвайных путей на пр. Кирова

31 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Гарантийный ремонт трамвайных путей на участке от пр. Кирова 3б до пр. Кирова 51а стр. 15 подошёл к концу. С завтрашнего утра трамваи маршрутов №1 и 2 поедут в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты провели выправку, пробивку и рихтовку путей после годового использования. Ремонт трамвайных путей на этом отрезке был выполнен в прошлом году по двум муниципальным контрактам.

Общая стоимость работ составила порядка 90 млн рублей.

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