18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске завершили гарантийный ремонт трамвайных путей на пр. Кирова

Город, Общественный транспорт, Томские новости, ремонт дорог общественный транспорт интересные новости Томска В Томске завершили гарантийный ремонт трамвайных путей на пр. Кирова

Гарантийный ремонт трамвайных путей на участке от пр. Кирова 3б до пр. Кирова 51а стр. 15 подошёл к концу. С завтрашнего утра трамваи маршрутов №1 и 2 поедут в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты провели выправку, пробивку и рихтовку путей после годового использования. Ремонт трамвайных путей на этом отрезке был выполнен в прошлом году по двум муниципальным контрактам.

Общая стоимость работ составила порядка 90 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томскнефтехим» вдвое сократил дефицит кадров в течение 2024 года

14 августа 2024
Томские новости

В Томске перекрыли участки улиц Усова и Вершинина

20 августа 2024
Томские новости

Ночью в Томске загорелся дом на Ангарской

27 августа 2024
Томские новости

Томичей приглашают на второй фестиваль искусства и чтения «ТОМ» в Университетской роще

6 августа 2024
Томские новости

Томский кремль в раскопе, или как рассказать об археологии на примере одного из главных памятников Томска

9 августа 2024
Город

Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на Южке на протяжении века?

30 августа 2024
Томские новости

В томском Ботсаду зацвел алый имбирь

30 августа 2024
Томские новости

Во вторник в Томске начнется ремонт трамвайного кольца на Черемошниках

30 августа 2024
Томские новости

Nissan и «Лада» столкнулись на пр. Ленина в Томске

11 августа 2024